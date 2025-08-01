Производственная активность в России в июле рухнула с максимальной скоростью с начала войны 1 1.08.2025, 9:58

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Reuters раскрыло подробности.

Деловая активность в российском производственном секторе в июле сократилась максимальными темпами с марта 2022 года, при этом уверенность бизнеса упала почти до трехлетнего минимума, сообщает Reuters со ссылкой на опрос предпринимателей, проведенный S& P Global (перевод — moscowtimes.ru).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора РФ в июле упал до 47,0 с 47,5 в июне. Отметка ниже 50 пунктов указывает на спад деловой активности, выше — на рост.

По мнению S& P Global, результаты исследования свидетельствуют о «значительном ухудшении состояния российского производственного сектора».

В сообщении S& P Global говорится, что второй резкий спад за несколько месяцев был вызван слабым клиентским спросом и финансовыми трудностями заказчиков, что отразилось как на объемах производства, так и на новых заказах.

«Сокращение объемов производства в целом связано с уменьшением притока новых заказов и слабым спросом на фоне проблем с обеспечением финансирования и получением платежей», — говорится в нем.

Значительные расходы России на вооружения после начала специальной военной операции в Украине в феврале 2022 года способствовали росту промышленного сектора.

Но рост промышленного производства начал замедляться в прошлом году, а стоимость заимствований находилась на 20-летних максимумах несколько месяцев. На прошлой неделе Центральный банк РФ снизил ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов до 18% годовых.

Объем новых заказов сократился в четвертый раз за пять месяцев, причем темпы снижения ускорились до максимальных с марта 2022 года. Однако объем новых экспортных заказов впервые за пять месяцев незначительно увеличился, что объясняется ростом спроса на существующих рынках.

Уверенность бизнеса осталась положительной, но снизилась до минимума с августа 2022 года.

«Хотя компании надеются, что инвестиции в новые продукты и оборудование поддержат рост производства, экономическая неопределенность и снижение покупательной способности клиентов ослабили позитивные настроения», — говорится в сообщении S& P Global.

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