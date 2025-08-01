Российская экономика на грани: продажи автомобилей упали на 30% 6 1.08.2025, 11:09

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Параллельно просел рынок недвижимости.

Экономика России сталкивается с серьезными трудностями: автомобильный рынок обвалился, а рынок недвижимости переживает глубокий спад, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в июне 2025 года в стране было продано 140 161 новый автомобиль — это на 29,7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года (199 398 машин). Несмотря на снижение, падение оказалось менее резким, чем в предыдущие месяцы: в мае продажи сократились на 37,6%, в апреле — на 41%, а в марте — на 42,5% в годовом выражении.

С начала года закрылось около 200 автосалонов (5% от общего числа), и еще 30% дилеров находятся под угрозой закрытия из-за финансовых проблем. Глава Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин заявил, что в нынешних экономических условиях автомобильный рынок стал убыточным как для дилеров, так и для производителей.

Параллельно падает рынок недвижимости. По официальным данным, за год (с июля 2024 по июнь 2025) продажи новостроек сократились на 38,7% — до 458 727 квартир. Общая площадь проданных объектов снизилась на 37,2% и составила 21,9 млн кв. метров.

Платформа ЦИАН (база объявлений об аренде и продаже недвижимости в Московской области) зафиксировала аналогичное падение числа сделок — на 39% в годовом выражении. Также на 27% снизилось количество новых договоров долевого участия за последние шесть месяцев, что говорит о продолжающейся стагнации в строительном секторе.

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