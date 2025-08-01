Ученые: Одно явление ускорило последние три месяца на Земле 3 1.08.2025, 11:15

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Если вам показалось, что лето пролетает незаметно, возможно, вы правы.

В июле 2025 года на Земле наблюдается период рекордно коротких дней, поскольку вращение планеты загадочным образом ускоряется. Самые короткие дни, 9 и 10 июля, были на 1,3 миллисекунды короче стандартных 24-часовых суток, которые составляют 86 400 секунд.

Этот ошеломляющий феномен повторился 22 июля, и эксперты ожидают его повторения 5 августа, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Ранее ученые полагали, что увеличение скорости вращения Земли связано с нормальными колебаниями вращения планеты, обусловленными гравитацией Луны, влиянием атмосферы и земного ядра. Однако у одного астронома есть другая теория.

Почему увеличивается скорость вращения Земли?

Профессор Дэвид Джуитт, астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, эта космическая тенденция может быть обусловлена принципом сохранения момента импульса – физическим правилом, определяются поведением вращающихся тел при изменении массы.

Простыми словами, эксперты считают, что изменение распределения массы Земли – например, таяние ледников, смещение тектонических плит или динамика атмосферы – может привести к небольшому ускорению вращения планеты.

Несмотря на то, что эти незначительные изменения длятся всего несколько миллисекунд, их накопление может привести к сбоям в работе компьютеров и спутников, а также к проблемам с системами отсчета времени по всему миру.

Разрушительные последствия увеличения скорости Земли

Эксперты утверждают, что увеличение скорости вращения планеты может иметь катастрофические последствия, усиливая ураганы, повышая уровень моря и вызывая катастрофическое наводнения. По мере ускорения вращения планеты центробежная сила отталкивает воду от полюсов к экватору.

По сути, даже увеличение скорости вращения всего на один километр в час может поднять уровень моря на несколько сантиметров вблизи экватора, что может обрушить на прибрежные районы серьезные наводнения.

Впрочем, существует и более экстремальный сценарий, в котором Земля вращается на 160 километров в час быстрее – в таком случае экваториальные регионы могут начать затапливать стремительные полярные воды. Для тех, кому удастся пережить наводнение, повседневная жизнь станет все более напряженной. Более быстрое вращение сократит солнечные сутки до всего 22 часов, сбив циркадные ритмы, словно ваши внутренние часы будут перестраиваться на два часа раньше каждый день, без времени на адаптацию.

К слову, предыдущие исследования уже показали, что такие изменения, как переход на летнее время, приводят к увеличению числа сердечных приступов, инсультов и ДТП – они станут еще более серьезными.

По словам астронома NASA, доктора Стена Оденвальда, погодные условия также могут стать более экстремальными при более быстром вращении, что приведет к более мощным штормам. Ожидается, что ураганы будут вращаться быстрее и переносить больше энергии.

Больше коротких дней в истории Земли

В последние годы было много коротких дней. 19 июля 2020 года было на 1,47 миллисекунды короче обычного, а 30 июня 2022 года – на 1,59 миллисекунды. В прошлом году, 5 июля 2024 года, на Земле был зафиксирован самый короткий день с момента создания атомных часов в 1949 году, который был на 1,66 миллисекунды короче обычного.

По словам исследователей, Земля вращается в замкнутой системе, что делает ее вращение относительно равномерным. Однако на изменения могут влиять гравитационное притяжение Луны, океанические течения и струйные течения, а также состояние ядра планеты.

В прошлом году многочисленные исследования, финансируемые NASA, показали, что таяние ледников, перераспределяющее воду, привело к изменению земной оси, тем самым влияя на вращение. Увы, если вращение планеты продолжит ускоряться, эксперты предупреждают, что, возможно, потребуется убрать из UTC одну секунду, что называется «отрицательной дополнительной секундой».

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