Российская база атомных подводных лодок пострадала от цунами на Камчатке 4 1.08.2025, 11:29

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Повреждения видны на спутниковых снимках.

Пункт базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) России на Камчатке, на котором размещается большая часть атомных подводных лодок РФ, получил повреждения из-за цунами, обрушившегося на тихоокеанское побережье страны в среду, сообщает The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные в четверг утром спутником Umbra Space.

Речь идет о базе «Рыбачий» (входит в ЗАТО Вилючинск) в акватории бухты Крашенинникова (часть Авачинской губы) на юге полуострова. Судя по снимкам, часть одного из пирсов отклонилась от своего первоначального положения, что может указывать на то, что он оторвался от причала. Предполагается, что волны, вызванные землетрясением магнитудой 8,8, достигли базы, располагающейся примерно в 120 км к западу от его эпицентра, через 15 минут после начала толчков. В пункте базируются современные атомные подлодки типа «Борей» и советские «Дельты». Однако, согласно предварительному анализу, они не пострадали, так как не были пришвартованы у поврежденного причала в момент цунами, выяснил The Telegraph.

Научный сотрудник Британского объединенного института оборонных исследований (Rusi) доктор Сидхарт Каушал отметил, что признаков повреждений подводного флота на спутниковых снимках не обнаружено. «Похоже, у пирса был пришвартован надводный корабль, а не подводная лодка, что примечательно», — сказал он. Повреждение пирса, скорее всего, существенно не повлияет на интенсивность работы в пункте базирования, констатировал эксперт.

Пирс наклонен под «ужасным углом», подчеркнул отставной командир Королевского флота Том Шарп. По этой причине для корабля было бы затруднительно заходить на пирс и выходить с него. У оконечности поврежденной секции пирса, судя по всему, находится буксир, который может быть задействован в первоначальных ремонтных работах.

ВМФ России может пересмотреть стандарты строительства, по всей видимости, поврежденного пирса. В то время как остальные девять пирсов на базе построены полностью из бетона, длинная верхняя часть поврежденного, кажется, представляет собой плавучую надстройку. «Выглядит в классическом русском стиле. Приклеено скотчем», — заявил Шарп.

30 июля у берегов Камчатки произошло самое сильное с 1952 года землетрясение. Параллельно на полуострове начал извергаться один из самых известных российских вулканов — Ключевская Сопка. Толчки вызвали несколько волн цунами в регионе высотой до 4 метров. Среди прочих последствий были затоплены порт и рыбоперерабатывающий завод «Алаид», суда сорвало с причалов и вынесло в пролив. Тревогу цунами объявили также в Китае, на Тайване, в Индонезии и Японии.

На кадрах, снятых в других местах восточного побережья РФ, видно, как волны высотой до пяти метров захлестывают берег. Серьезные повреждения видны в порту Северо-Курильска, расположенном примерно вдвое дальше от эпицентра землетрясения, чем Авачинская губа.

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