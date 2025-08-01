СМИ: Дрон, залетевший в Литву из Беларуси, найден

СМИ: Дрон, залетевший в Литву из Беларуси, найден4
- 1.08.2025, 12:42
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Его обнаружили в 40 километрах от Каунаса.
Дрон, залетевший из Беларуси в Литву утром 28 июля, наконец найден на территории страны, сообщает агентство BNS.
Дрон нашли на полигоне Гайжунай, расположенном в Йонавском районе. Это в 40 км от Каунаса. Информацию в пятницу, 1 августа, агентству BNS подтвердила министр обороны Довиле Шакалене.
Напомним, 28 июля полиция Литвы сообщила о неустановленном типе беспилотного летательного аппарата, залетевшего в Литву из Беларуси. По данным Национального центра управления кризисами (НЦУК), дрон был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели недалеко от Вильнюса.
Полиция задействовала все силы, дрон искали пять дней.