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Эксперт назвал бренд самых надежных авто

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  • 1.08.2025, 13:03
  • 3,420
Эксперт назвал бренд самых надежных авто

Даже 20-летние машины в неплохом состоянии.

Самые надежные авто современности — Honda. Такого мнения придерживается автомеханик Джеймс Гудхенд, который ведет авторские колонки в СМИ. Об этом сообщает британское издание Mirror.

- Если позволяет бюджет, покупайте японскую технику. Лучше всего — Honda. Они действительно лучшие в мире инженеры автомобилей. Если бы все ездили на Honda, я бы обанкротился, — заявил Джеймс Гудхенд.

Британский механик объяснил, что Honda отличается выдающейся надежностью. Однажды Джеймс Гудхенд осматривал для клиента 20-летнюю Honda Civic с пробегом 320 тыс. км. Ее двигатель работал удивительно тихо и плавно — можно было поставить чашку с чаем на головку блока цилиндров и не пролить ни капли.

Джеймс Гудхенд — не единственный механик, который считает автомобили Honda выносливыми и беспроблемными. Недавно британское издание WhatCar назвало Honda Jazz одной из самых надежных моделей на рынке.

Это одно из тех авто, которые обладают рядом сильных сторон, однако пока недооценены, а потому не слишком дороги на подержанном рынке.

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