В России начали скрывать ключевые данные по экономике

В России начали скрывать ключевые данные по экономике2
- 1.08.2025, 13:38
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После требования Путина «не допустить спада».
Российские власти продолжают накладывать гриф «секретно» на ключевую государственную статистику — от демографии и уровня преступности до базовых показателей экономики.
После того, как президент Владимир Путин потребовал ни в коем случае не допускать экономического спада в стране, Росстат урезал информацию об экономике в своих публикациях, изъяв ключевые макропоказатели за июнь и первое полугодие, обратили внимание аналитики ПСБ.
В частности, Росстат не представил данных о динамике оборота розничной торговли в реальном выражении — то есть с учетом инфляции. Он опубликовал лишь номинальный показатель — он увеличился на 12,2% год к году в июне. С учетом инфляции реальный рост оборота розницы мог составить 2-3%, оценивают в ПСБ.
Также скрытыми оказались цифры по реальному обороту оптовой торговли. В номинальном выражении ее рост практически остановился — 0,4% год к году в июне. А это значит, что с учетом инфляции оптовые продажи в стране могли рухнуть почти на 10%. Спад в секторе продолжается не первый месяц: в мае он составлял 7,6% год к году, напоминают в ПСБ.
Не были опубликованы и цифры по реальному росту ВВП за июнь — их представляет Минэкономразвития. Вероятно, это произошло из отсутствия части данных Росстата, предполагают в ПСБ.
После вторжения в Украину российские власти засекретили всю таможенную статистику, данные о составе золотовалютных резервов ЦБ и разрешили крупным компаниям не раскрывать топ-менеджеров и финансовые показатели в отчетности. В 2023 г. под гриф «секретно» попали данные о добыче в России нефти и газа, а в 2024 г., после серии налетов украинских дронов, Росстат перестал публиковать статистику производства бензина и дизельного топлива.
В 2022 году на фоне потерь в Украине Росстат закрыл статистику по смертности по возрасту и регионам, а в 2024 году — все данные по причинам смерти, которые позволяли косвенно оценить потери армии на фронте.
В 2025 году, на фоне обвала рождаемости до минимумов за всю историю страны, перестали публиковаться детальные данные по числу родившихся и умерших, месячные данные по числу количеству браков и разводов, а также полностью исчезла вся демографическая статистика по регионам (раньше публиковались цифры отдельно по каждому субъекту).
Затем под негласный гриф «секретно» попали цифры общей численности населения России. А МВД засекретило данные о количестве погибших от преступлений — после того, как отправленные на войну уголовники начали массово возвращаться с фронта, а число тяжких преступлений в стране установило 15-летний рекорд.
Исчезновение из публикаций Росстата экономических данных состоялось через месяц после того, как Путин, выступая на ПМЭФ-2025 потребовал любыми способами избежать рецессии в стране. «Некоторые специалисты, эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить», — говорил Путин.
ПСБ Аналитика
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