Foreign Policy: Атака на Иран — это предупреждение для Пекина
- 1.08.2025, 14:47
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Китаю не следует рассчитывать на легкую операцию по захвату Тайваня.
Атака Израиля на Иран не только продемонстрировала уязвимость иранской системы ПВО, но и подчеркнула пассивность Китая как претендента на роль глобального игрока. Пока Вашингтон оперативно вмешался и продемонстрировал решимость, Пекин ограничился заявлениями и дипломатическими клише, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Хотя конфликт происходил вдали от Тайваня, его последствия напрямую касаются Пекина. Вмешательство США показало, что президент США Дональд Трамп, может действовать быстро и жестко, если американская репутация или союзник окажутся под угрозой. Это ставит под сомнение китайский расчет на быструю и бескровную операцию по захвату Тайваня.
Кроме того, конфликт обнажил ограниченность союзов Китая. Несмотря на тесное сотрудничество с Ираном — от закупок нефти до военной помощи — Пекин не оказал реальной поддержки Тегерану. Даже перед лицом угроз безопасности для судоходства в Красном море Китай предпочел защитить только свои интересы, оставив других партнеров на произвол судьбы.
Все это усиливает недоверие к «оси» Китай–Россия–Иран, основанной на временном совпадении интересов, но лишенной стратегической глубины и доверия. Для стран Персидского залива и особенно Тайваня вывод очевиден — когда начинается война, США все еще способны вмешаться, а обещания Китая испаряются.
Пекин может утешаться тем, что мощь и подготовка все еще решают исход сражений. Но, если он проигнорирует уроки Тегерана, Тайвань может стать следующей ошибкой — с катастрофическими последствиями.