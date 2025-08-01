закрыть
1 августа 2025, пятница, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Policy: Атака на Иран — это предупреждение для Пекина

  • 1.08.2025, 14:47
  • 1,120
Foreign Policy: Атака на Иран — это предупреждение для Пекина

Китаю не следует рассчитывать на легкую операцию по захвату Тайваня.

Атака Израиля на Иран не только продемонстрировала уязвимость иранской системы ПВО, но и подчеркнула пассивность Китая как претендента на роль глобального игрока. Пока Вашингтон оперативно вмешался и продемонстрировал решимость, Пекин ограничился заявлениями и дипломатическими клише, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя конфликт происходил вдали от Тайваня, его последствия напрямую касаются Пекина. Вмешательство США показало, что президент США Дональд Трамп, может действовать быстро и жестко, если американская репутация или союзник окажутся под угрозой. Это ставит под сомнение китайский расчет на быструю и бескровную операцию по захвату Тайваня.

Кроме того, конфликт обнажил ограниченность союзов Китая. Несмотря на тесное сотрудничество с Ираном — от закупок нефти до военной помощи — Пекин не оказал реальной поддержки Тегерану. Даже перед лицом угроз безопасности для судоходства в Красном море Китай предпочел защитить только свои интересы, оставив других партнеров на произвол судьбы.

Все это усиливает недоверие к «оси» Китай–Россия–Иран, основанной на временном совпадении интересов, но лишенной стратегической глубины и доверия. Для стран Персидского залива и особенно Тайваня вывод очевиден — когда начинается война, США все еще способны вмешаться, а обещания Китая испаряются.

Пекин может утешаться тем, что мощь и подготовка все еще решают исход сражений. Но, если он проигнорирует уроки Тегерана, Тайвань может стать следующей ошибкой — с катастрофическими последствиями.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич