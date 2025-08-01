Беларусь создает бригаду спецназовцев у границы с Украиной 1.08.2025, 15:58

Беларусь создает бригаду спецназовцев у границы с Украиной

Уже сформирован один из батальонов.

В Беларусь начали формировать новую бригаду сил спецопераций армии, она будет базироваться в Гомельской области, сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил Беларуси Вадим Денисенко.

Он пояснил, что данное решение было принято для усиления южного участка границы. А на юге Беларусь граничит с Украиной.

«На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе. Поэтому было принято решение о создании там отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал Денисенко в интервью пропагандистскому телеканалу «Первый информационный».

Он также сообщил, что ее формирование уже началось. В частности, сформирован один из батальонов.

«До конца этого года он уже будет как боевая единица», – добавил командующий ССО.

Говоря о планируемом местонахождении новой бригады, Денисенко уточнил, что это будет Гомельская область, 37-я отдельная десантно-штурмовая гвардейская бригада.

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