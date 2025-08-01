Камала Харрис: Я не хочу возвращаться в политическую систему США 1 1.08.2025, 19:43

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Бывшая вице-президент США ранее отказалась баллотироваться на выборах губернатора Калифорнии.

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что не планирует возвращаться в «сломанную» систему американской политики.

«Я всегда верила, что, какой бы хрупкой ни была наша демократия, наши институты будут достаточно сильными, чтобы защищать наши основополагающие принципы. И сейчас я думаю, что они не настолько сильны, как должны быть. И пока я не хочу возвращаться в эту систему», – сказала она в эфире The Late Show Стивена Колбера (цитата по The Guardian).

Харрис ранее отказалась баллотироваться на выборах губернатора Калифорнии, на которых она была по опросам главным претендентом на победу. При этом политик сообщила, что намерена активно помогать «избранным демократам по всей стране».

В апреле The New York Times писала о планах Харрис выдвинуться на пост губернатора Калифорнии в 2026 году. Тогда, по данным издания, она сообщила союзникам, что успешная кампания на выборах главы штата обеспечит ей крепкие позиции для дальнейшей борьбы с президентом США Дональдом Трампом и защиты приоритетов ее партии. При этом Харрис заявила коллегам о нежелании повторно выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны в 2028 году.

Харрис стала кандидатом в президенты на последних президентских выборах в США меньше чем за сто дней до дня голосования, после снятия с гонки Джо Байдена, который принял такое решение на фоне провальных дебатов с Трампом и обсуждениях состояния его здоровья. Бывшая вице-президент заручилась голосами 226 выборщиков (для победы необходимы 270), а Дональд Трамп — 312.

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