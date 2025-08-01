Трамп приказал разместить две атомные подлодки ближе к РФ после слов Медведева 1 1.08.2025, 20:28

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Дмитрий Медведев

Подводные лодки США разместят «в соответствующих регионах».

Президент США Дональд Трамп приказал разместить две ядерных подводных лодки «в соответствующих регионах» из-за заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и разжигающие высказывания окажутся не просто словами», — написал Трамп.

«Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет», — написал он.

В июне, после ударов США по ядерным объектам Ирана, Медведев в своем телеграм-канале написал, что после случившегося «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Трамп раскритиковал его заявление. «К слову на букву N (nuclear weapon. — Прим.) не следует относиться так легкомысленно. Думаю, именно поэтому Путин — «БОСС», — отметил глава Белого дома.

Новая заочная перепалка между зампредом Совбеза России и президентом США произошла на этой неделе после того, как Трамп установил новый дедлайн — 10 дней с 29 июля — в достижении прогресса в урегулировании войны в Украине, по истечении которого Вашингтон грозит ввести вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров.

Медведев заявил в X, что Россия — не Иран или Израиль, чтобы ставить ей ультиматум, а каждое такое требование счел шагом к войне с США. Сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил на это, что те, кто считает, будто глава Белого дома несерьезно относится к прекращению огня, «скоро сильно ошибутся». Сенатор также призвал Россию сесть за стол переговоров.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — ответил на это Медведев.

Трамп в своей соцсети Truth Social посоветовал Медведеву «следить за своими словами», поскольку тот «вступает на очень опасную территорию». Зампред в ответ сказал, что если какие-либо его слова «вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США», значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой.

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