В России за июль мобильный интернет отключали почти 2100 раз 1.08.2025, 22:40

Это абсолютный российский рекорд.

Жители разных регионов России с 1 по 31 июля по меньшей мере 2099 раз столкнулись с отключением мобильного интернета, что является самым высоким показателем за все время наблюдений. Это установили авторы онлайн-проекта «На связи», которые собирают жалобы пользователей и проверяют их техническими средствами, опубликовав в своем Telegram-канале в четверг, 31 июля, помесячную диаграмму шатдаунов 2025 года.

Согласно ей, с января по апрель были зафиксированы лишь единичные случаи отключений. В мае, когда власти РФ начали регулярно глушить мобильные сети, число жалоб составило 69, а в июне произошел скачок на целый порядок - до 662 шатдаунов. В июле число отключений мобильного интернета в РФ превысило июньское значение втрое.

«В основном на территории России происходят частичные интернет-шатдауны: это когда местами в городе интернет работает, а местами - нет», - говорится в сообщении проекта «На связи». При этом в некоторых регионах интернет полностью отсутствовал в течение нескольких дней - например, в Красноярском крае. "Хотя иногда сообщают, что местами связь ненадолго восстанавливается», - добавляют там.

Как правило, региональные российские власти склонны пояснять отключение мобильного интернета мерами безопасности в период атак украинских беспилотников. При этом в ряде случаев интернет отключали и тех в регионах, где пока не возникало угрозы атаки БПЛА, констатирует «На связи». Так, в июле шатдауны были зафиксированы в 77 регионах, включая те, что расположены далеко от зоны боевых действий - Приморье, Сахалин, Камчатка.

«Власти рекомендуют запасаться наличными и готовиться к долгосрочным проблемам со связью. А еще не волноваться и воспринимать отключения интернета как цифровой детокс», - резюмируют авторы сообщения.

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