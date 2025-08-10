Дроны атаковали Саратов: вспыхнул пожар в районе НПЗ 10.08.2025, 8:17

После взрывов поднялся дым.

Ночью 10 августа дроны атаковали Саратовскую область РФ. Целью удара стал нефтеперерабатывающий завод в Саратове, на территории которого после атаки начался сильный пожар, передает OBOZ.UA.

В этот раз местные власти даже признали, что «на одном из промышленных предприятий» зафиксированый поврежления .Об этом пишут Telegram-каналы.

Взрывы в Саратове

По предварительным данным, многочисленные взрывы в Саратове начались около 3:00 часов ночи. Местный губернатор Роман Бусаргин заявил, что от министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА, поэтому все экстренные службы приведены в полную готовность.

В это же время очевидцы начали публиковать видео, как БПЛА поражают территорию нефтеперерабатывающего завода, в результате чего в районе НПЗ прогремели мощные взрывы. После атаки на территории объекта начался сильный пожар и поднялся огромный столб густого черного дыма, что характерно для горения нефтепродуктов.

Местные жители, которые стали очевидцами атаки БПЛА, заявили, что российские военные пытались сбить дроны стрелковым оружием. Однако большая часть беспилотников все же достигла цели и ударила по территории нефтеперерабатывающего завода.

В свою очередь саратовский губернатор заявил, что в результате атаки БПЛА в городе повреждены многоэтажные дома, а также есть погибший и пострадавшие. При этом чиновник не уточняет, что рядом с многоэтажным домом упали обломки в результате работы российской ПВО.

Кроме того, мониториговые канали опубликовали карту, которая подтверждает, что целью массированной дроновой атаки в Саратове был именно нефтеперерабатывающий завод. Снимки свидетельствуют о том, что именно на НПЗ возник сильный пожар.

Стратегический объект «Роснефти»

Контрольный пакет акций Саратовского НПЗ (более 81%) принадлежит компании «Роснефть». Мощность завода составляет 6,75 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть марки Urals, а также нефть с Саратовского, Сорочинского, Оренбургского и Зайкинского месторождений.

Завод производит более 20 видов нефтепродуктов. Среди основных неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут, битумы, вакуумный газойль и техническая сера.

