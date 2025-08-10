закрыть
ВСУ устроили разгром россиян под Покровском

  • 10.08.2025, 13:22
  • 1,026
ВСУ устроили разгром россиян под Покровском

Ликвидировано 80% штурмовой группы оккупантов.

Попытка России провести глубокую диверсионную операцию в районе Покровска провалилась и закончилась разгромом.

Как сообщает проект Deep State, вражеские силы сформировали три штурмовые группы по 50 человек каждая и в течение двух недель пытались скрытно преодолеть более шести километров к украинским позициям.

Диверсионная группа выдвинулась из района Селидового и за 14 дней медленно продвигалась через Песчаное и Звировое, двигаясь в сторону Покровска. Передвижение велось малыми темпами — около 600 метров в сутки. Координация между группами осуществлялась через дроны, с их же помощью сбрасывались вода, еда и средства связи.

ВСУ перебили почти всех

По данным Deep State, около 120 из 150 российских бойцов были уничтожены ударами с воздуха или подорвались на пути. Некоторым удалось добраться до южных окраин Покровска, но они были оперативно блокированы. Часть из них сдалась в плен. По остальным идет зачистка силами спецназа ВСУ.

Силы обороны Украины своевременно отреагировали, отследили продвижение диверсантов и системно нанесли удары. Уничтожение таких групп — важный результат работы украинской разведки и беспилотных подразделений, отмечают аналитики.

Полный провал

Цель операции не была выполнена: Россия потеряла до 80% личного состава ещё до начала активных действий. Попытка провести скрытное проникновение в глубину обороны украинских сил обернулась военным провалом и разгромом.

