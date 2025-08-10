закрыть
ВСУ поразили командный пункт РФ в Херсонской области

  • 10.08.2025, 16:20
ВСУ поразили командный пункт РФ в Херсонской области

Ликвидировано около 25 оккупантов.

Воздушные силы Украины поразили командный пункт российского батальона в районе Олешек в Херсонской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в воскресенье, 10 августа.

«Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек», — говорится в сообщении.

Предварительно, было уничтожено около 25 россиян, по меньшей мере 11 получили ранения.

Среди ликвидированных оккупантов, по данным разведки, есть командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

«Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле!» — добавили в Генштабе.

10 августа в Генштабе также сообщили, что за сутки россияне потеряли ориентировочно 950 военных, а также:

один танк,

четыре боевые бронированные машины,

70 артиллерийских систем,

четыре РСЗО,

140 БПЛА оперативно-тактического уровня,

одну крылатую ракету,

136 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

