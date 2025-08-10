ВСУ поразили командный пункт РФ в Херсонской области
- 10.08.2025, 16:20
Ликвидировано около 25 оккупантов.
Воздушные силы Украины поразили командный пункт российского батальона в районе Олешек в Херсонской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в воскресенье, 10 августа.
«Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек», — говорится в сообщении.
Предварительно, было уничтожено около 25 россиян, по меньшей мере 11 получили ранения.
Среди ликвидированных оккупантов, по данным разведки, есть командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.
«Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле!» — добавили в Генштабе.
10 августа в Генштабе также сообщили, что за сутки россияне потеряли ориентировочно 950 военных, а также:
один танк,
четыре боевые бронированные машины,
70 артиллерийских систем,
четыре РСЗО,
140 БПЛА оперативно-тактического уровня,
одну крылатую ракету,
136 единиц автомобильной техники и автоцистерн.