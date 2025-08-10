Поколение зумеров отказывается от современных смартфонов 1 10.08.2025, 17:10

Ретротехника помогает в борьбе с «цифровой усталостью».

Платформы, когда-то обещавшие быть местом для общения, превратились в бесконечные витрины контента и рекламы. Каждое нажатие, пауза или свайп становятся частью алгоритма, который удерживает внимание и собирает данные. В результате — постоянная перегрузка информацией, падение концентрации и усталость от экранов, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Ответом молодежи стало движение к «тупым» телефонам и аналоговой технике. Классические «раскладушки», кнопочные Nokia, e-ink-устройства без соцсетей и даже бумажные ежедневники снова в моде. Тренд, вдохновленный стал осознанным выбором. Меньше уведомлений — больше спокойствия и личного времени.

Согласно исследованиям, зумеры — единственное поколение, которое с 2021 года сократило время в соцсетях. Многие переходят на минималистичные устройства, чтобы вернуть контроль над вниманием, снизить тревожность и защитить личные данные.

Однако полностью отказаться от «умных» функций сложно. Карты, цифровые платежи, мессенджеры и камеры остаются востребованными. Поэтому набирают популярность гибридные решения: урезанные смартфоны, телефоны без соцсетей или комбинация простого мобильного и планшета дома.

Для одних это способ цифрового детокса, для других — элемент самовыражения. Щелчок механической клавиши или мягкое свечение e-ink-экрана становятся не только удобством, но и частью стиля.

В мире, где все стремится быть «умным», все больше людей выбирают технологии, которые остаются намеренно и благословенно «тупыми».

