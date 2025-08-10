Новый ChatGPT меняет правила игры в гонке ИИ 2 10.08.2025, 17:49

1,052

Главным преимуществом становится персонализация.

Компания OpenAI представила GPT-5 — новую версию своего искусственного интеллекта, которая обещает стать самым мощным и удобным инструментом для пользователей. По словам генерального директора Сэма Альтмана, GPT-5 сможет выступать как «эксперт уровня PhD» в любой области и поможет людям достигать целей быстрее и эффективнее, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

GPT-5 — это эволюция привычного ChatGPT с улучшенными навыками письменной речи, программирования, математики и научных дисциплин. Главное отличие новой версии — акцент на удобстве использования и персонализации, а не просто на интеллектуальных способностях. Модель адаптируется к запросам пользователя и объединяет множество предыдущих разработок OpenAI в одном решении, избавляя пользователей от путаницы с выбором между разными версиями.

OpenAI стремится сделать GPT-5 доступным и бесплатным для большинства, ограничивая бесплатное использование лишь для самых продвинутых функций. Компания также расширяет партнерства с крупными корпорациями, госструктурами и научными организациями, чтобы укрепить позиции на рынке. Среди новых возможностей — персонализированные интерфейсы, интеграция с Gmail и Google Календарем, а также расширенные функции памяти, делающие работу с ИИ еще удобнее.

Несмотря на то, что на ряде тестов GPT-5 не всегда превосходит конкурентов, главным преимуществом становится пользовательский опыт. OpenAI хочет, чтобы GPT-5 стал не просто умным инструментом, а настоящим помощником, который будет плотно интегрирован в повседневную жизнь и бизнес.

OpenAI продолжает укреплять лидерство в гонке искусственного интеллекта, предлагая универсальный и доступный продукт для сотен миллионов пользователей по всему миру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com