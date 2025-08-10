закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 20:20
Мерц: Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа и Путина

  • 10.08.2025, 19:16
По словам канцлера ФРГ, встреча не должна проходить за спинами украинцев и европейцев.

Германия ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский посетит встречу между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на пятницу, 15 августа.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD, передает DW.

«Мы надеемся и предполагаем, что правительство Украины, что президент Зеленский будет привлечен к этой встрече», - заявил Мерц.

Он назвал неприемлемым то, когда «за спинами европейцев, за спинами украинцев обсуждаются или даже решаются территориальные вопросы между Россией и Америкой».

Также канцлер Германии рассказал, что в воскресенье, 10 августа, он проведет телефонный разговор с Трампом.

Мерц выразил надежду на то, что во время встречи удастся достичь прорыва, прежде всего относительно прекращения огня и мирных переговоров.

