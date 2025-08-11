закрыть
11 августа 2025, понедельник, 12:51
В Минске будут судить 55 человек

2
  • 11.08.2025, 12:15
  • 4,348
И это не политическое дело.

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55 участников международной банды мошенников. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мошеннические «кол-центры» располагались на территории Беларуси, России, Кыргызстана. В интернете они размещали ложную информацию о возможности получения прибыли в результате инвестирования в деятельность несуществующих финансовых компаний.

С откликнувшимися лицами связывались участники преступной организации, которые различными способами побуждали потерпевших переводить как можно больше денежных средств. Как только «инвестор» намеревался вывести заработанные денежные средства, под различными предлогами ему в этом отказывалось.

При этом преступная организация имела четкую структуру с разными отделами и уровнем задач. Задачей отдела «Sales» являлось первичное склонение гражданина к внесению денежных средств в несуществующий инвестиционный проект. После осуществления первого платежа с потерпевшим связывались работники отдела «Retention», которые склоняли его к осуществлению дальнейших платежей.

