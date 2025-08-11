В Минске будут судить 55 человек 2 11.08.2025, 12:15

4,348

И это не политическое дело.

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55 участников международной банды мошенников. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мошеннические «кол-центры» располагались на территории Беларуси, России, Кыргызстана. В интернете они размещали ложную информацию о возможности получения прибыли в результате инвестирования в деятельность несуществующих финансовых компаний.

С откликнувшимися лицами связывались участники преступной организации, которые различными способами побуждали потерпевших переводить как можно больше денежных средств. Как только «инвестор» намеревался вывести заработанные денежные средства, под различными предлогами ему в этом отказывалось.

При этом преступная организация имела четкую структуру с разными отделами и уровнем задач. Задачей отдела «Sales» являлось первичное склонение гражданина к внесению денежных средств в несуществующий инвестиционный проект. После осуществления первого платежа с потерпевшим связывались работники отдела «Retention», которые склоняли его к осуществлению дальнейших платежей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com