Украинские пограничники рассказали, сколько военных РФ прибыло в Беларусь 11.08.2025, 13:37

За ними пристально следит украинская разведка.

На военные учения в Беларусь уже прибыли несколько сотен российских военнослужащих и несколько десятков единиц техники. Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, 11 августа, пишет liga.net.

«Речь идет о нескольких сотнях военнослужащих ВС РФ и нескольких десятках (единиц – ред.) техники, которые уже прибыли на территорию Беларуси. В то же время и Беларусь определенные свои подразделения и силы отправила в Россию, где также есть площадки, где должны пройти эти учения», – заявил он.

По словам Демченко, украинская разведка внимательно следит за перемещением и концентрацией российских сил в Беларуси.

«Подразделения разведок МО и ГПСУ постоянно отслеживают дальнейшее возможное прибытие в Беларусь российских подразделений для того, чтобы понимать, какое количество они могут задействовать для совместных учений. Потому что это направление, как и раньше, для нас является угрожающим. Потому что во время этих учений нельзя исключать провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны», – отметил представитель.

