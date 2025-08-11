Джеки Чан рассказал, что происходит с Голливудом 11.08.2025, 13:42

Джеки Чан

Фото: Getty Images

Старые фильмы были лучше, чем современные.

Легендарный актер и режиссер Джеки Чан на кинофестивале в Локарно высказался о современном состоянии Голливуда. По его мнению, крупные студии уделяют слишком много внимания бизнесу, а не искусству кино, что негативно сказывается на качестве фильмов, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«Старые фильмы были лучше, чем современные», — заявил Чан. «Сегодня многие студии — это не кинематографисты, а бизнесмены. Они вкладывают большие деньги и думают только о том, как их вернуть. Переборщить с бюджетом нельзя, поэтому сделать хороший фильм сейчас очень сложно».

Во время разговора с главным программным директором фестиваля Джоной Наззаро актер рассказал о начале своей карьеры, работе в Голливуде и опасных трюках, которые он выполнял лично. Чан подчеркнул свою многогранность — он не только актер, но и режиссер, постановщик трюков, каскадер и даже певец.

«В Азии есть только два режиссера, которые могут все: писать, снимать, играть, ставить трюки и монтировать. Это Сэммо Хунг и я», — отметил Чан с улыбкой, добавив, что он еще и поет.

Джеки рассказал, что в начале 2000-х разочаровался в голливудских проектах и решил уйти из американского кино, но дал ему последний шанс с фильмом «Час пик». По его словам, этот фильм изменил культуру и стал мостом между США и Китаем.

В Локарно Чан получил почетную премию Pardo alla Carriera за вклад в киноискусство. На фестивале также показали его ранние фильмы «Проект А» и «Полицейская история».

