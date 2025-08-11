закрыть
11 августа 2025
ИИ меняет правила поведения в соцсетях

ИИ меняет правила поведения в соцсетях

Родителям стоит задуматься.

Рост технологий искусственного интеллекта, особенно приложений для создания фальшивых фото, значительно усложняет вопрос публикации фотографий детей в социальных сетях, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Приложения позволяют легко и быстро с помощью загруженного изображения создавать реалистичные дипфейки — жертвами могут стать даже дети.

Эксперты отмечают, что школьники активно используют такие приложения, что создает серьезную угрозу травли и насилия в интернете. Приватные аккаунты в соцсетях не гарантируют безопасности — даже близкие знакомые могут злоупотребить доверием и использовать фотографии в недобрых целях.

Кроме дипфейков, публикация фото детей открывает доступ к личной информации, что увеличивает риск кражи личности — число таких случаев среди детей выросло на 40% за последние годы.

Эксперты рекомендуют родителям тщательно взвешивать необходимость публикаций и предлагает более безопасные способы делиться фотографиями — например, через зашифрованные сообщения или приватные семейные альбомы.

Пока дети не смогут самостоятельно контролировать свою онлайн-активность, родители должны брать на себя ответственность за их безопасность в цифровом мире.

