Российский чиновник, ушедший на войну из-за уголовного дела, сбежал с фронта 11.08.2025, 18:06

иллюстрационное фото

Где находится Евгений Тютюнченко сейчас, неизвестно.

Единственный обвиняемый по делу о крупном мошенничестве в министерстве ЖКХ Воронежской области — бывший инженер-технолог Евгений Тютюнченко — отправился на войну против Украины, а затем сбежал. Об этом «Абирегу» сообщили источники в силовых структурах.

Изначально в деле фигурировали три подозреваемых: сам Тютюнченко и два замминистра ЖКХ региона — Елена Евсюкова и Наталия Толчеева. Однако весной следствие разделили: Евсюковой и Толчеевой переквалифицировали обвинение на более мягкую статью — злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 ч. 1 УК РФ). Тютюнченко же остался единственным обвиняемым по тяжкой статье — мошенничество в особо крупном размере. В середине мая 2025 года он ушел на войну. Уголовное дело приостановили, но не закрыли. Из СИЗО бывшего чиновника перевели в учебную часть, откуда он вскоре исчез. Где находится Тютюнченко сейчас, неизвестно.

По версии следствия, в феврале 2022 года Евсюкова и Толчеева подписали контракт с крымской компанией ООО «Альфа» на 9,3 млн рублей. Предмет договора — исследование нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в Воронежской области. Осенью того же года чиновницы приняли работы без необходимых экспертиз, а результаты исследования, по данным следствия, были сфальсифицированы — нормативы занижены.

Работы проводил именно Тютюнченко. Из-за заниженных нормативов тарифы на вывоз мусора в регионе оказались ниже реальных затрат, что привело к судебным искам со стороны региональных операторов.

История Тютюнченко — часть более широкой тенденции. Согласно подсчетам BBC, за три года войны не менее 102 российских чиновников, депутатов и силовиков, обвиненных в коррупции или тяжких преступлениях, отправились на фронт, чтобы избежать наказания. Среди них — 22 мэра и главы муниципалитетов, 10 депутатов, 7 вице-губернаторов и региональных министров, 25 силовиков и 2 судьи.

К февралю 2025 года как минимум 23 из них вернулись домой, освободившись от уголовного преследования; еще не менее 17 погибли или пропали без вести.

Среди избежавших таким образом наказания, например, Константин Полежаев, бывший вице-губернатор Белгородской области, приговоренный к пяти годам строгого режима за взятки в 17 млн рублей. Также Олег Кинев, экс-депутат Екатеринбургской гордумы, осужденный в 2016 году на 16 лет за организацию убийства пенсионерки ради квартиры в Санкт-Петербурге. Отправился на фронт вместо тюрьмы и Олег Гуменюк, бывший мэр Владивостока, ранее приговоренный за взятки к 16,5 года колонии строгого режима и штрафу 150 млн рублей.

