Samsung инвестирует миллиарды долларов в производство чипов в США 11.08.2025, 19:23

Инвестиции помогут избежать дополнительных пошлин.

Компания Samsung рассматривает возможность значительного увеличения своих инвестиций в производство и упаковку полупроводниковых чипов в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает корейское издание SEDaily.

Samsung планирует дополнительно инвестировать около 10 трлн корейских вон (примерно $7,2 млрд) в развитие своих производственных мощностей в США, в частности в передовые технологии упаковки и производства микрочипов.

Общая сумма инвестиций компании в США в этом направлении первоначально планировалась на уровне $44 млрд, однако из-за нехватки клиентов в предыдущий период была сокращена до $37 млрд, а часть проектов, в частности по упаковке чипов, была отложена.

Как отмечает издание SamMobile, компания планирует производить 2-нанометровые и 4-нанометровые чипы непосредственно в Соединенных Штатах Америки, чтобы избежать дополнительных пошлин и тарифов.

Строительство завода Taylor Fab 1 в городе Тейлор, штат Техас, уже выполнено на 91,8%. Компания планирует завершить обустройство чистой комнаты, ключевого элемента производственного процесса, к концу 2025 года. Установка оборудования для производства микрочипов запланирована на 2026 год.

