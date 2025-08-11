Россияне повредили кризисный центр Запорожской АЭС 11.08.2025, 22:28

Центр контролирует радиационную ситуацию.

В воскресенье, 10 августа в результате российского обстрела Запорожья был поврежден внешний кризисный центр Запорожской атомной электростанции. Как сообщило Министерство энергетики, ни один из сотрудников не пострадал, однако офисное здание подверглось частичным разрушениям.

Отмечается, что этот центр является важной составляющей системы безопасности ЗАЭС.

«Из-за того, что оккупационная администрация станции блокирует автоматическую передачу данных по ядерному и радиационному состоянию через систему IRMIS МАГАТЭ, именно специалисты кризисного центра осуществляют постоянный мониторинг радиационной ситуации на территориях, подконтрольных Украине. Единственный путь к восстановлению ядерной безопасности и стабильности региона – полная демилитаризация ЗАЭС и ее возвращение под контроль законного оператора — АО «НАЭК «Энергоатом», – отметили в Минэнерго.

Ведомство обратилось к международным партнерам и организациям с призывом усилить санкционное давление на Россию и принять срочные меры для прекращения атак на объекты ядерной инфраструктуры Украины.

