Россияне тысячами покидают Турцию 12.08.2025, 4:59

Названы главные причины отъезда.

Турция теряет былую привлекательность для россиян: за два года число граждан РФ, постоянно проживающих в республике, сократилось почти вдвое — со 154 тыс. в 2023 году до примерно 85 тыс. в 2025-м. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство России в Анкаре. Главные причины отъезда — резкий рост цен, прежде всего на жилье: инфляция приближается к 33%, а, по данным центрального банка Турции, годовой рост цен на недвижимость превысил 30%.

Еще недавно Турция была одним из главных направлений, куда уезжали россияне после начала Владимиром Путиным войны с Украиной. Однако с 2024 года в медиа все чаще стали появляться сообщения об обратном тренде — оттоке российских граждан из страны. Ранее отток в основном затрагивал релокантов, теперь же, как отмечает издание, уезжают и люди, которые жили в Турции задолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

«Известия» опросили ряд россиян, которые уже уехали или знают тех, кто покинул страну. Многие указывают, что помимо высоких цен и проблем с доступностью жилья существенные трудности вызывает продление вида на жительство (ВНЖ). «Многим моим знакомым, живущим в туристической зоне (Анталья, Алания), а также в Стамбуле, не продлевают ВНЖ. При этом люди жили в Турции по 5–10 лет. Отказать в продлении ВНЖ могут, даже если у тебя есть жилье в собственности. Жить без ВНЖ — быть нелегалом. Не все готовы к этому», — рассказала жительница Стамбула Ирина Неплюева.

В посольстве РФ в Анкаре отмечают и другие ограничения: ряд районов стал закрыт для покупки и аренды недвижимости иностранцами, для приезжих повышены налоги, а миграционный контроль ужесточили. Кроме того, в августе 2024 года глава МВД Турции Али Ерликай предупреждал, что власти прекратят выдачу туристических ВНЖ.

Эти сложности вынуждают часть россиян возвращаться на родину, а часть — выбирать новые направления для переезда. Среди популярных стран называют Сербию, Португалию, Испанию, некоторые уезжают в Грузию. При этом уезжающие жалуются не только на финансовые и бюрократические проблемы, но и на снижение качества сервиса, длинные очереди в больницах, мусор на улицах и курение в общественных местах, сообщают «Известия».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com