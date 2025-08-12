Дроны ВСУ ударили по ставропольскому «Монокристаллу»
- 12.08.2025, 7:37
- 2,078
Этот завод является одним из ведущих в мире производителей искусственного сапфира.
В ночь на вторник, 12 августа, в российском Ставрополе прогремела серия взрывов. Неизвестные беспилотники ударили по заводу «Монокристалл».
Как сообщает Telegram-канал Baza, местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов и видели вспышки в небе над городом. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил информацию об атаке БПЛА на регион. При этом чиновник избежал деталей.
По данным Telegram-канала Astra, одной из целей атаки стало предприятие АО «Монокристалл». Этот завод является одним из ведущих в мире производителей искусственного сапфира.
Синтетический сапфир — составляющая оптических систем, защитных элементов датчиков и лазеров, в том числе в военных приборах. Его также используют в компонентах для аэрокосмической, приборостроительной и других высокотехнологичных отраслей, в том числе в военной сфере.
На кадрах из Ставрополя видно, как над заводом поднимается густой черный дым.
Как заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко, ночью в городе якобы отразили атаку БПЛА. Чиновник убеждает, что никто из людей не пострадал. Выбиты стекла в одном из социальных объектов. На месте работают все экстренные службы города. По всей территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.