12 августа 2025, вторник, 8:18
Дроны ВСУ ударили по ставропольскому «Монокристаллу»

  • 12.08.2025, 7:37
  • 2,078
Этот завод является одним из ведущих в мире производителей искусственного сапфира.

В ночь на вторник, 12 августа, в российском Ставрополе прогремела серия взрывов. Неизвестные беспилотники ударили по заводу «Монокристалл».

Как сообщает Telegram-канал Baza, местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов и видели вспышки в небе над городом. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил информацию об атаке БПЛА на регион. При этом чиновник избежал деталей.

По данным Telegram-канала Astra, одной из целей атаки стало предприятие АО «Монокристалл». Этот завод является одним из ведущих в мире производителей искусственного сапфира.

Синтетический сапфир — составляющая оптических систем, защитных элементов датчиков и лазеров, в том числе в военных приборах. Его также используют в компонентах для аэрокосмической, приборостроительной и других высокотехнологичных отраслей, в том числе в военной сфере.

На кадрах из Ставрополя видно, как над заводом поднимается густой черный дым.

Как заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко, ночью в городе якобы отразили атаку БПЛА. Чиновник убеждает, что никто из людей не пострадал. Выбиты стекла в одном из социальных объектов. На месте работают все экстренные службы города. По всей территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности.

