Украинские дроны массово атаковали Татарстан 12.08.2025, 11:15

Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Татарстан оказался под атакой украинских БПЛА, предположительно, есть попадания, сообщает ASTRA.

Сигнал воздушной тревоги звучит в Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. В Альметьевске угрозу беспилотной опасности сняли. Как пишут жители Альметьевска в местных чатах, «куда-то поехали пожарные с сиренами». Также подписчики ASTRA сообщают, что из Набережных Челнов в сторону аэропорта Нижнекамска (Бегишево) также выехали пожарные расчеты.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.

