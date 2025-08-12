закрыть
12 августа 2025, вторник, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны массово атаковали Татарстан

  • 12.08.2025, 11:15
Украинские дроны массово атаковали Татарстан

Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Татарстан оказался под атакой украинских БПЛА, предположительно, есть попадания, сообщает ASTRA.

Сигнал воздушной тревоги звучит в Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. В Альметьевске угрозу беспилотной опасности сняли. Как пишут жители Альметьевска в местных чатах, «куда-то поехали пожарные с сиренами». Также подписчики ASTRA сообщают, что из Набережных Челнов в сторону аэропорта Нижнекамска (Бегишево) также выехали пожарные расчеты.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко