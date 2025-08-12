закрыть
Единственный путь к миру

  • Михаил Подоляк
  • 12.08.2025, 12:23
  • 1,408
Единственный путь к миру
Михаил Подоляк
Фото: AFP

Кремль должен бояться.

Присоединение территорий не является конечной целью Путина.

Он не согласен с самим существованием Украины. Путин хочет, чтобы мы исчезли как государство. Стремится лишить нас армии, внешней политики, права голоса в собственном доме. Должны стать невнятным русифицированным придатком империи. Поэтому разговоры о «минимальных требованиях Москвы» бессмысленны – существуют только максимальные.

Кремль питается войной и не остановится до стратегического поражения, когда агрессия станет для РФ непосильной. Любые другие варианты перемирия будут означать паузу на российских условиях. Это уничтожит международное право. Мир получит сигнал: за меньшее преступление наказываются санкциями, за большее – санкции снимают. Глобальная система безопасности разрушится, а война станет универсальным способом разрешения споров.

Единственный путь к устойчивому миру – сделать так, чтобы Кремль боялся даже думать о новой агрессии.

Михаил Подоляк, Telegram

