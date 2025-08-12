Украинские дроны атаковали российский завод «Корунд»1
- 12.08.2025, 12:59
Как минимум один беспилотник ночью 2 августа атаковал химическое предприятие «Корунд» в Дзержинске Нижегородской области. Дрон был сбит, но его обломки упали на территорию завода, последствия неизвестны, уточнили источники ASTRA в МЧС РФ.
Предприятие выпускает цианиды, а также полимерную, полиэфирную и лакокрасочную продукцию, ранее на предприятии производился широкий спектр боевых отравляющих веществ.