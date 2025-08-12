закрыть
Сбежавшие северокорейцы рассказали правду о работе в России

  • 12.08.2025, 13:44
  • 2,656
Сбежавшие северокорейцы рассказали правду о работе в России

Кремль страдает от дефицита рабочей силы.

Тысячи северокорейских граждан трудятся в России в условиях, которые очевидцы описывают как рабские, сообщает BBC (перевод — сайт Charter97.org). По данным южнокорейской разведки, Москва все чаще привлекает рабочую силу из КНДР из-за острой нехватки работников, вызванной войной в Украине и мобилизацией.

С начала конфликта в Россию стала закупать северокорейские ракеты и боеприпасы, а теперь — и рабочую силу. В 2024 году в страну въехало более 13 000 граждан КНДР, что в 12 раз больше, чем годом ранее. Многие оформлены по студенческим визам, что, по мнению экспертов, является способом обхода санкций ООН, запрещающих использование северокорейских трудовых мигрантов.

Бежавшие из России рабочие рассказали о 18-часовых сменах на стройках, двух выходных в год и жизни в грязных, переполненных контейнерах или недостроенных зданиях. Их контролируют агенты госбезопасности КНДР, ограничивая любые контакты с внешним миром. Большая часть заработка перечисляется в казну Пхеньяна как «взнос лояльности», а оставшиеся $100–200 в месяц выдаются только по возвращении на родину.

Многие рассчитывали заработать на дом или бизнес, но быстро поняли, что условия сравнимы с лагерем. Некоторые, рискуя жизнью, бежали, используя запрещенные телефоны и помощь правозащитников. Однако, по данным Сеула, число успешных побегов снизилось вдвое с 2022 года.

Эксперты считают, что поток северокорейских рабочих в Россию станет долговременным следствием сотрудничества лидера Северной Корее Ким Чен Ына и Путина.

