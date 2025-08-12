закрыть
12 августа 2025, вторник, 14:53
Трамп перебросил американские бомбардировщики к границе с Россией

  • 12.08.2025, 14:46
Фото: ВВС США

За несколько дней до начала переговоров с Путиным.

Три сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer преодолели 4800 миль и прибыли в Норвегию для проведения совместных учений с европейскими союзниками. Это первое их размещение в стране с 2021 года. Согласно пресс-релизу ВВС США, наличие самолётов в Норвегии позволит экипажам совершенствовать тактику, повышать манёвренность и укреплять координацию с союзниками по НАТО через совместные учения и операции, что повысит боевые возможности и уровень готовности. Командование ВВС США в Европе уточняет, что в Норвегии лётчики будут отрабатывать ударные миссии в условиях, приближенных к боевым, в том числе действия против угроз в реальном времени. Эти угрозы будут как воздушными, так и наземными, пишет The Moscow Times.

По данным вооружённых сил Норвегии, американские бомбардировщики проведут учения с истребителями F-35, базирующимися на авиабазе Эрланн. Место проведения тренировок официально не раскрывается, однако предполагается, что полёты будут проходить в регионе Северной Европы и Балтики. Срок пребывания B-1B из Дайеса в Норвегии не уточняется, но подобные миссии часто длятся месяц и более.

Развёртывание происходит за месяц до начала масштабных стратегических учений «Запад-2025», которые Россия проведёт совместно с Беларусью. Последние подобные манёвры в западном (европейском) театре военных действий — «Запад-2021» — включали участие Северного флота силами 3 тыс. военнослужащих в приграничных районах с Норвегией и Финляндией, а также учения кораблей и авиации по защите арктических баз в Баренцевом море. В 2021 году, во время предыдущего размещения B-1B в Эрланне, Северный флот РФ направил ракетный крейсер «Маршал Устинов» в район морской границы с Норвегией, в Варяжский фьорд.

Сообщение о переброске самолетов появилось вскоре после того, как Дональд Трамп объявил, что его личная встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске.

