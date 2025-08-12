Колькасць беларусаў у Польшчы з дзейнымі дакументамі павялічылася больш чым у пяць разоў
- 12.08.2025, 15:20
За апошнія пяць гадоў.
Выданне MOST прааналізавала звесткі аб пяцігадовай дынаміцы колькасці беларусаў, якія пражываюць у Польшчы.
Высветлілася, што да сярэдзіны 2025 года ў Польшчы легальна пражываюць 145 205 беларусаў, хоць на 1 студзеня 2020 года ў краіне пражывала 28 745 грамадзян Беларусі. Цягам пяці гадоў колькасць беларусаў у Польшчы штогод расла.
Больш чым 90 тысяч беларусаў знаходзяцца ў Польшчы з часовым дазволам на жыхарства - гэта самая шматлікая група беларусаў з тых, у каго ёсць дзейныя дакументы. Для параўнання, у 2020 годзе такіх беларусаў у краіне было 8,5 тысяч.
Назіраецца і рэзкі рост колькасці беларусаў, якія знаходзяцца ў Польшчы пад міжнароднай аховай і на гуманітарных падставах — са 165 чалавек у 2020-м да 10 912 чалавек у 2025-м.Скачок адбыўся пасля 2022 года, калі Польшча стала часцей выдаваць грамадзянам Беларусі субсідыярную абарону.