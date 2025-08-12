В России «скоропостижно» умер глава совета директоров «Уралкалия»
- 12.08.2025, 15:41
Ему было 59 лет.
Скоропостижно умер председатель Совета директоров российского «Уралкалия» Дмитрий Осипов. Ему было 59 лет, сообщила пресс-служба «Уралхима».
Причина смерти Осипова не называется.
Отмечается, что Осипов «внес значительный вклад в развитие химической промышленности России». С 2002 по 2007 годы он занимал руководящие должности в компаниях отрасли, в том числе на Кирово-Чепецком химическом комбинате.
В 2007 году он возглавил «Уралхим», а в 2011-м стал заместителем председателя Совета директоров компании. С 2013 по 2020 год Дмитрий Осипов работал генеральным директором «Уралкалия».