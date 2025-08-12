Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве1
- 12.08.2025, 16:56
В Беларуси призыв на срочную военную службу проводится два раза в год.
Лукашенко 12 августа подписал указ № 302 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщила пресс-служба диктатора.
Документом предусматривается призвать в сентябре — ноябре 2025 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки.
Напомним, в Беларуси призыв на срочную военную службу проводится два раза в год — весной и осенью.