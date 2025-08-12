Поставки нефти на индийский НПЗ «Роснефти» упали до исторического минимума 12.08.2025, 17:07

Из-за санкций.

Поставки нефти для индийской Nayara Energy, которую контролируют «Роснефть» и близкий к ней фонд Ильи Щербовича, практически остановились. В результате по итогам августа Nayara может получить минимальный объем нефти в своей истории.

У компании также проблемы с платежами – крупнейший банк Индии перестал обслуживать ее транзакции, пишет The Moscow Times.

В августе Nayara получила всего четыре партии российского сорта Urals, или почти 2,9 млн баррелей. Последняя поставка была 9 августа, и, по словам одного брокера и данным Vortexa и Kpler по отслеживанию судов, до конца месяца новых поставок не ожидается, пишет Bloomberg.

В результате нефтеперерабатывающий завод Nayara получит в августе в среднем 94 000 баррелей нефти в сутки; между тем, в III квартале прошлого года компания получала почти 366 000 баррелей.

Всему виной стали санкции, которые Евросоюз ввел в середине июля в отношении Nayara в рамках 18-го пакета санкций против России. Третья по величине нефтеперерабатывающая компания Индии получала из России сырье, в основном от «Роснефти», которой принадлежит 49,13% ее акций, и продавала нефтепродукты в том числе в Европу.

Но теперь перевозчики отказываются доставлять нефть для Nayara. Новые санкции также запретили импорт в ЕС топлива, произведенного из российского сырья, подорвав бизнес компании.

Хотя «Роснефть» назвала ограничительные меры в отношении Nayara «необоснованными и незаконными», подчеркнув, что владеет менее чем половиной ее акций, в реальности индийская компания находится под контролем российских структур.

Другой долей в ней владеет консорциум Kesani Enterprises под руководством итальянской Mareterra Group и российского инвестфонда United Capital Partners Щербовича. Он считается близким к главе «Роснефти» Игорю Сечину. Сам Щербович, в 2012 году вошедший в совет директоров «Роснефти», говорил, что «гордится знакомством» с ним.

Загрузка мощностей индийского НПЗ составляла в конце июля менее 70% и, по словам трейдеров, может упасть еще ниже, если Nayara не наладит поставки. Ей пока удается отправлять некоторый объем топлива на экспорт, но приходится для этого пользоваться танкерами теневого флота, так как законопослушные судовладельцы опасаются иметь с ней дело.

После введения санкций итальянский гендиректор компании Алессандро дес Доридес ушел в отставку, и на его место был назначен Сергей Денисов, занимавший должность директора по развитию. Руководство Nayara встречалось с представителями нескольких министерств Индии, но те не оказали компании какой-либо поддержки и не дали совета, пишет Bloomberg. В правительстве сейчас озабочены последствиями импортных пошлин, которые Дональд Трамп сначала ввел на уровне 25%, а потом поднял до 50%, чтобы заставить Индию прекратить покупки российской нефти.

Nayara также стала испытывать проблемы как с выплатами, так и с получением денег. State Bank of India, крупнейший банк страны, прекратил обработку торговых и валютных операций для Nayara из-за возможных санкций как со стороны ЕС, так и США после повышения пошлин Трампом, сообщает индийская газета The Economic Times.

