На войне в Украине ликвидирован зять Пригожина 12.08.2025, 18:03

Евгений Ткаченко, супруг дочери российского продюсера Иосифа Пригожина

На фронт зять российского продюсера попал в ноябре 2023 года и спустя два месяца перестал выходить на связь.

Супруг дочери российского продюсера Иосифа Пригожина Данаи Евгений Ткаченко признан погибшим, РБК сам Пригожин.

«Да, есть судебное решение [о признании Ткаченко умершим], к сожалению, это так», — сказал он.

В феврале этого года дочь Пригожина рассказала о пропаже мужа на войне.

Свадьба Данаи и Ткаченко состоялась в 2022 году, летом у пары родился сын.

Пригожин сообщал, что его зятю пришла повестка после объявления частичной мобилизации — тогда молодому человеку было 25 лет.

Как писал телеграм-канал Mash, Ткаченко был разведчиком-пулеметчиком с позывным Панда в Осиповке на Купянском направлении.

«Год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить», — говорил продюсер в начале года.

В июле Пригожин в интервью NYT рассказал, что Ткаченко ушел добровольцем на фронт. Продюсер рассказал, что лично обсуждал с зятем этот вопрос, но тот принял окончательное решение.

В последнем сообщении, которое он получил от своего зятя, говорилось: «Сегодня мы уезжаем на задание. Люблю вас всех».

