закрыть
12 августа 2025, вторник, 18:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На войне в Украине ликвидирован зять Пригожина

  • 12.08.2025, 18:03
На войне в Украине ликвидирован зять Пригожина
Евгений Ткаченко, супруг дочери российского продюсера Иосифа Пригожина

На фронт зять российского продюсера попал в ноябре 2023 года и спустя два месяца перестал выходить на связь.

Супруг дочери российского продюсера Иосифа Пригожина Данаи Евгений Ткаченко признан погибшим, РБК сам Пригожин.

«Да, есть судебное решение [о признании Ткаченко умершим], к сожалению, это так», — сказал он.

В феврале этого года дочь Пригожина рассказала о пропаже мужа на войне.

Свадьба Данаи и Ткаченко состоялась в 2022 году, летом у пары родился сын.

Пригожин сообщал, что его зятю пришла повестка после объявления частичной мобилизации — тогда молодому человеку было 25 лет.

На фронт он попал в ноябре 2023 года и спустя два месяца перестал выходить на связь.

Как писал телеграм-канал Mash, Ткаченко был разведчиком-пулеметчиком с позывным Панда в Осиповке на Купянском направлении.

«Год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить», — говорил продюсер в начале года.

В июле Пригожин в интервью NYT рассказал, что Ткаченко ушел добровольцем на фронт. Продюсер рассказал, что лично обсуждал с зятем этот вопрос, но тот принял окончательное решение.

В последнем сообщении, которое он получил от своего зятя, говорилось: «Сегодня мы уезжаем на задание. Люблю вас всех».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко