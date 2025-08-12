Китай разорвал отношения с президентом Чехии из-за встречи с Далай-ламой 1 12.08.2025, 18:29

Далай-лама XIV и Петр Павел Фото: DalaiLama / Facebook

Пекин считает, что это нарушило суверенитет страны.

Китай объявил о разрыве контактов с президентом Чехии Петром Павелом после его встречи с Далай-ламой XIV в Индии. Официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь заявил, что поездка чешского лидера нанесла ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

«Несмотря на неоднократные протесты и решительное противодействие Китая, президент Чехии Петр Павел отправился в Индию для встречи с Далай-ламой. Это серьезно противоречит политическим обязательствам, взятым чешским правительством перед китайским правительством, и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — подчеркнул Линь Цзянь.

Он добавил, что Китай решительно осуждает и выступает против таких встреч и заявляет чешской стороне протест.

Пекин подчеркивает свое исключительное право на утверждение Далай-ламы, поскольку считает Тибет неотъемлемой частью своей территории. Как подчеркивали власти Китая, процесс выбора Далай-ламы должен осуществляться исключительно в пределах Тибетского автономного района КНР, что обеспечивает китайским властям контроль над процедурой выбора. Тибет имеет статус автономии в составе Китая.

В июле духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV перед 90-летием заявил, что институт тибетского буддизма продолжит существовать после его смерти, и призвал найти и признать следующего Далай-ламу в соответствии с буддийскими традициями.

Тибетские буддисты верят, что после физической смерти Далай-лама перерождается в новом теле, сохраняя духовную преемственность. Этот институт, существующий с 1587 года, насчитывает уже 14 перерождений. Далай-лама XIII умер в Лхасе в 1933 году. Нынешний духовный лидер Тибета, получивший при рождении в 1935 году имя Лхамо Дхондруп, был признан реинкарнацией в 1937 году и официально вступил в должность в 1940 году.

После подавления китайскими войсками восстания в Лхасе в 1959 году он был вынужден покинуть Тибет и с тех пор проживает в индийском городе Дхарамсала, где до 2011 года возглавлял правительство Тибета в изгнании.

