В одном районе белорусам запретили ходить в лес из-за краснокнижного хищника
- 12.08.2025, 19:10
- 1,584
Там обнаружили гнездо подорлика.
В Лельчицком районе Гомельской области ввели особый режим охраны для редкой хищной птицы — большого подорлика, занесенного в Красную книгу Беларуси. Соответствующее решение райисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Решение было принято после того, как гнездо подорлика обнаружили в Рубринском лесничестве Милошевичского лесхоза.
Часть лесных участков перевели в категорию природоохранных зон, где действуют строгие ограничения. Здесь запрещены любые виды рубок, заготовка живицы, применение химикатов, а в период гнездования — с 15 марта по 15 сентября — даже посещения физлиц.
Под запрет также попали любые работы, которые могут спугнуть птицу: мелиорация, добыча полезных ископаемых, установка складов или стоянок техники. В некоторых зонах рубки запрещены круглый год, а в радиусе 500 метров от гнезда — весь сезон размножения. Причем трогать деревья с гнездами нельзя даже вне лесного фонда.
Чтобы поддержать популяцию, в охраняемой территории планируют восстановить естественный водный режим болот, установить искусственные гнездовья и разместить информационные щиты, предупреждающие о режиме охраны.