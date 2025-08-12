закрыть
В одном районе белорусам запретили ходить в лес из-за краснокнижного хищника

  • 12.08.2025, 19:10
  • 1,584
В одном районе белорусам запретили ходить в лес из-за краснокнижного хищника

Там обнаружили гнездо подорлика.

В Лельчицком районе Гомельской области ввели особый режим охраны для редкой хищной птицы — большого подорлика, занесенного в Красную книгу Беларуси. Соответствующее решение райисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Решение было принято после того, как гнездо подорлика обнаружили в Рубринском лесничестве Милошевичского лесхоза.

Часть лесных участков перевели в категорию природоохранных зон, где действуют строгие ограничения. Здесь запрещены любые виды рубок, заготовка живицы, применение химикатов, а в период гнездования — с 15 марта по 15 сентября — даже посещения физлиц.

Под запрет также попали любые работы, которые могут спугнуть птицу: мелиорация, добыча полезных ископаемых, установка складов или стоянок техники. В некоторых зонах рубки запрещены круглый год, а в радиусе 500 метров от гнезда — весь сезон размножения. Причем трогать деревья с гнездами нельзя даже вне лесного фонда.

Чтобы поддержать популяцию, в охраняемой территории планируют восстановить естественный водный режим болот, установить искусственные гнездовья и разместить информационные щиты, предупреждающие о режиме охраны.

