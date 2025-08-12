У Google хотят выкупить браузер Chrome за $34,5 млрд 1 12.08.2025, 19:34

Браузер хочет выкупить ИИ-стартап.

12 августа стало известно, что американская компания Perplexity, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ), сделала предложение о покупке у корпорации Alphabet (бывшая Google) ее браузера Chrome за $34,5 млрд. Оферта не согласована с Alphabet, по сути являясь попыткой враждебного поглощения.

По данным The Wall Street Journal, весь стартап Perplexity оценивается примерно в $18 млрд, а оценка Chrome составляет от $20 млрд до $50 млрд. Представители Perplexity сообщили WSJ, что финансирование оферты поддержали «ряд инвесторов, включая некоторые крупные венчурные фонды».

Эксперты скептически относятся к перспективе выкупа Chrome ИИ-стартапом. При этом они отмечают, что в настоящий момент власти США проводят в отношении Alphabet антимонопольное расследование. Его результатом может стать решение о принудительном выделении из состава корпорации части активов, в том числе и браузера Chrome.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com