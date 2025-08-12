В Крыму анонсировали полное отключение мобильного интернета 12.08.2025, 22:54

На длительный период.

Власти аннексированного Крыма анонсировали полное отключение мобильного интернета «на длительный период». Данные меры необходимы для «противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан», заявили в «министерстве» внутренней политики, информации и связи полуострова, передает The Moscow Times.

«Чтобы долгосрочное отсутствие интернета на вашем устройстве не застало врасплох, рекомендуем заранее к этому подготовиться», в том числе снять наличные и скачать офлайн-карты, добавили там. Сотовую связь и проводной интернет ограничения не затронут.

Местный оператор «Волна» уже предупредил абонентов от готовящемся отключении мобильного доступа в Сеть «для исполнения требований по обеспечению безопасности». На период ограничений оператор пообещал предоставить абонентам бесплатные SMS-сообщения, а также пакеты дополнительных минут для звонков на номера Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

Периоды отключения мобильного интернета в Крыму могут длиться по несколько дней, сообщило «правительство» республики. Жителям и гостям полуострова рекомендовали использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi. «Ограничения необходимы для исключения возможности атаки» украинских беспилотников, добавили власти.

Отключать мобильный интернет в Крыму начали с декабря 2024 года, однако до сих пор эти меры носили кратковременный характер. С конца весны аналогичные ограничения стали вводить в регионах России. Поначалу количество интернет-шатдаунов исчислялось десятками (69 в мае), затем выросло до сотен (662 в июне) и в июле достигло 2099, подсчитал проект «На связи». В результате только за прошедший месяц Россия потеряла почти 26 млрд рублей, по оценкам Общества защиты интернета.

Власти рекомендуют запасаться наличными и готовиться к долгосрочным проблемам со связью, а также воспринимать отключения как цифровой «детокс». Мобильный интернет теперь пропадает в России регулярно. Например, 11 августа шатдауны были зафиксированы в 72 регионах страны.

