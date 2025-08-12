закрыть
12 августа 2025, вторник, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму анонсировали полное отключение мобильного интернета

  • 12.08.2025, 22:54
В Крыму анонсировали полное отключение мобильного интернета

На длительный период.

Власти аннексированного Крыма анонсировали полное отключение мобильного интернета «на длительный период». Данные меры необходимы для «противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан», заявили в «министерстве» внутренней политики, информации и связи полуострова, передает The Moscow Times.

«Чтобы долгосрочное отсутствие интернета на вашем устройстве не застало врасплох, рекомендуем заранее к этому подготовиться», в том числе снять наличные и скачать офлайн-карты, добавили там. Сотовую связь и проводной интернет ограничения не затронут.

Местный оператор «Волна» уже предупредил абонентов от готовящемся отключении мобильного доступа в Сеть «для исполнения требований по обеспечению безопасности». На период ограничений оператор пообещал предоставить абонентам бесплатные SMS-сообщения, а также пакеты дополнительных минут для звонков на номера Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

Периоды отключения мобильного интернета в Крыму могут длиться по несколько дней, сообщило «правительство» республики. Жителям и гостям полуострова рекомендовали использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi. «Ограничения необходимы для исключения возможности атаки» украинских беспилотников, добавили власти.

Отключать мобильный интернет в Крыму начали с декабря 2024 года, однако до сих пор эти меры носили кратковременный характер. С конца весны аналогичные ограничения стали вводить в регионах России. Поначалу количество интернет-шатдаунов исчислялось десятками (69 в мае), затем выросло до сотен (662 в июне) и в июле достигло 2099, подсчитал проект «На связи». В результате только за прошедший месяц Россия потеряла почти 26 млрд рублей, по оценкам Общества защиты интернета.

Власти рекомендуют запасаться наличными и готовиться к долгосрочным проблемам со связью, а также воспринимать отключения как цифровой «детокс». Мобильный интернет теперь пропадает в России регулярно. Например, 11 августа шатдауны были зафиксированы в 72 регионах страны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко