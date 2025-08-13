закрыть
13 августа 2025, среда, 3:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин по телефону поговорил с Ким Чен Ыном

  • 13.08.2025, 2:09
Путин по телефону поговорил с Ким Чен Ыном

Диктатор РФ рассказал своему коллеге о предстоящей встрече с Трампом.

Правитель России Владимир Путин провел телефонный разговор с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом», — рассказали в пресс-службе.

В ходе разговора обе стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 года в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, а также договорились о дальнейших контактах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко