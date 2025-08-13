Путин по телефону поговорил с Ким Чен Ыном
- 13.08.2025, 2:09
Диктатор РФ рассказал своему коллеге о предстоящей встрече с Трампом.
Правитель России Владимир Путин провел телефонный разговор с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом», — рассказали в пресс-службе.
В ходе разговора обе стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 года в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, а также договорились о дальнейших контактах.