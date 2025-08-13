Башня российского танка взлетела в воздух в результате атаки бойцов ВСУ
- 13.08.2025, 4:01
Видео.
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать технику и живую силу противника на Харьковском направлении.
Новой видеоподборкой с поражением вражеских целей они поделились у себя в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на обнародованных кадрах зафиксирована работа пилотов PNK group из роты БПС Chaos Company 2-го механизированного батальона. Воины уничтожили орудия, НРК, ТОС «Солнцепек» и танки врага.