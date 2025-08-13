закрыть
Для уехавших за границу белорусов придумали новое ограничение

  • 13.08.2025, 8:58
  • 2,456
Оно касается ведения бизнеса.

В Беларуси хотят ввести ограничение для предпринимателей — запретить им дистанционно выходить из бизнеса, то есть из-за пределов страны. Это предусмотрено проектом закона «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования». Документ находится в «парламенте» и готовится к рассмотрению во втором чтении, пишет «Зеркало».

Сейчас участник общество с ограниченной или дополнительной ответственностью, чтобы выйти из них, должен письменно уведомить об этом. Заявление подается непосредственно в свою же компанию.

«При этом законодательство вообще не регулирует порядок подачи заявления — это можно сделать как лично, так и направив заявление по почте», — уточняет эксперт по вопросам бухгалтерского и налогового учета Елена Игнатович в своем телеграм-канале. После того как фирма получит уведомление, то предприниматель считается вышедшим из нее.

Если законопроект утвердят, то участник такого общества будет обязан подавать заявление нотариусу. «То есть такое решение о выходе подлежит нотариальному удостоверению, что потребует личной явки участника или его представителя к нотариусу», — добавляет эксперт.

Вот что написано в законопрокте: «Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время выйти из этого общества независимо от согласия других его участников. В этом случае участник общества с ограниченной ответственностью обязан подать заявление о выходе нотариусу».

«Станет невозможным отправить заявление о выходе, например, из-за границы, — добавляет Елена Игнатович. — Если законопроект не претерпит изменений, у хозяйственных обществ и их участников, особенно находящихся за границей и не имеющих возможность приехать в Беларусь, еще будет время подумать, как поступить. Планируется, что указанные положения вступят в силу через год после официального опубликования закона».

Законопроектом предусмотрены и другие изменения.

«Исключается возможность для участника, подавшего заявление о выходе, впоследствии отозвать указанное заявление. Сейчас такое право предоставлено участнику до момента определения общим собранием момента расчета с выходящим участником», — уточняет эксперт.

Также чиновники скорректировали формулировку по срокам расчета с уходящим участником компании — выплату действительной стоимости доли в уставном фонде или выдачу имущества в натуре нужно произвести в течение 12 месяцев. Отсчет идет с даты выхода, то есть после внесения в Единый госрегистр юрлиц и ИП записи об изменении состава участников. Сейчас — со дня подачи заявления о выходе.

