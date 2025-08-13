В Китае безработная молодежь ходит в фейковые офисы, чтобы не чувствовать себя никчемными 6 13.08.2025, 9:24

2,980

И чтобы отвязались в вузе.

В Китае появилось и быстро распространяется необычное явление: молодые безработные платят деньги, чтобы «ходить на работу» в специально созданные офисы, хотя реальной работы для них там нет. Этот тренд стал особенно заметен на фоне замедления экономики и высокой безработицы среди молодежи — только по официальным данным она превышает 14%, пишет BBC.

В таких «офисах понарошку» все устроено почти как в настоящих компаниях: рабочие столы, компьютеры с доступом в интернет, переговорные, комнаты отдыха с чаем и кофе, иногда даже включенные в стоимость обеды и перекусы. Посещение обычно стоит от 30 до 50 юаней в день (примерно 4−7 долларов). Люди могут проводить время как угодно: искать вакансии, работать над своими проектами, учиться или просто сидеть за компьютером, создавая видимость активной деятельности.

Одним из таких «сотрудников» стал 30-летний Шуй Чжоу из города Дунгуан. Его бизнес по продаже еды закрылся в 2024 году, и в апреле 2025-го он начал платить 30 юаней в день за рабочее место в коворкинге Pretend To Work Company. Там он работает бок о бок с пятью другими такими же «коллегами».

Чжоу приходит обычно между 8 и 9 утра, а уходит порой только в 11 вечера. За несколько месяцев он подружился с другими посетителями: они вместе ужинают, общаются, шутят, играют, но и помогают друг другу в поиске работы. По его словам, такая среда делает его дисциплинированнее и заметно улучшила настроение.

Похожая история у 23-летней Сяовэнь Тан из Шанхая. Она окончила университет в прошлом году, но так и не нашла постоянную работу. При этом в ее вузе существует негласное требование: в течение года после выпуска нужно предоставить контракт или подтверждение стажировки, иначе не выдадут диплом. Чтобы «закрыть» этот вопрос, Тан арендовала рабочее место в одном из таких офисов, отправила в университет фотографии и выдала это за стажировку, хотя на самом деле писала онлайн-романы.

По словам владельца Pretend To Work Company, 30-летнего Фэйю (имя изменено), примерно 40% его клиентов — это выпускники, которые таким образом формально подтверждают стажировку, а иногда просто снимают напряжение в отношениях с родителями. Остальные 60% — фрилансеры и «цифровые кочевники», работники онлайн-коммерции и писатели. Средний возраст посетителей — около 30 лет.

Эксперты объясняют популярность «притворной работы» ощущением бессилия перед отсутствием рабочих мест и желанием сохранить чувство собственной значимости. Как говорит Фэйю, он «продает не место за столом, а достоинство — возможность не считать себя бесполезным». Он сам пережил безработицу, когда его розничный бизнес закрылся во время пандемии коронавируса, и понимает, насколько тяжело психологически оставаться без дела.

При этом он признает, что долгосрочная прибыльность такого бизнеса сомнительна, и видит его скорее как социальный эксперимент. По словам предпринимателя, его задача — не только помогать людям «поддерживать иллюзию» собственной значимости, но и превратить «фейковый офис» в реальную точку старта, чтобы клиенты могли найти настоящую работу или создать свой проект.

Чжоу, например, сейчас большую часть времени тратит на изучение искусственного интеллекта: он заметил, что компании все чаще требуют такие навыки при найме. Мужчина надеется, что это поможет ему вернуться на рынок труда уже с востребованной компетенцией.

