Крупнейший банк Индии отказался от работы с активами «Роснефти» 13.08.2025, 12:20

Фото: Reuters

Это может стать сигналом и для остальных банков страны.

Крупнейший государственный банк Индии прекратил обслуживание нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, которую контролирует «Роснефть». Решение связано с рисками попасть под санкции США и Евросоюза.

Об этом сообщает индийское издание The Economic Times.

Государственный банк Индии (SBI) приостановил обработку платежей для Nayara Energy, фактически контролируемой «Роснефтью».

«Это решение было принято банком совсем недавно после введения американских тарифов, чтобы обеспечить соблюдение международных правил. Правительственных указаний не было, но каждый банк должен сам решать, как действовать в подобных ситуациях, и SBI сделал свой выбор», - пояснил собеседник издания.

Новые ограничения ЕС, вместе с тарифами США, значительно усложнили обработку транзакций компании. Эксперты полагают, что после решения SBI другие индийские банки вряд ли согласятся сотрудничать с Nayar.

