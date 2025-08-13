Роботизированная собака установила новый мировой рекорд

Роботизированная собака установила новый мировой рекорд1
- 13.08.2025, 13:03
Она пробежала 100 метров за 16,33 секунды.
Квадропед White Rhino, созданный в Чжэцзянском университете, установил новый рекорд Гиннесса, пробежав 100 метров за 16,33 секунды. Он превзошел прежнее достижение корейского робота Hound (19,87 секунды). Испытания прошли на полигоне в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Разработкой занимались Центр X-Mechanics, Школа аэронавтики и астронавтики, а также Центр глобальных научных и технологических инноваций Ханчжоу. Конструкторы применили метод «прямого проектирования» — создавая робота с нуля на основе динамического моделирования всех узлов и оптимизации формы, характеристик моторов и редукторов.
White Rhino оснащен высокоплотными по мощности приводами суставов, обеспечивающими высокий крутящий момент и быструю реакцию, что разработчики сравнивают с «мышцами спортсменов». Управление движением основано на алгоритмах обучения с подкреплением, что позволяет роботу выполнять мощные толчки, быстрые махи ногами и корректировать баланс в реальном времени.
Помимо скорости, робот способен перевозить до 100 кг груза, что делает его пригодным для задач в сфере поисково-спасательных операций и транспортировки оборудования в сложных условиях.
По словам руководителя проекта профессора Ван Хунтао, спринт на 100 метров проверяет не только мощность и скорость, но и устойчивость, а также точность управления. В будущем команда планирует повысить надежность, энергоэффективность и оснастить робота системами восприятия для автономной работы в реальных условиях.