Россиян загоняют в ловушку возле Покровска

Россиян загоняют в ловушку возле Покровска1
- 13.08.2025, 13:14
- 3,636
Начштаба украинского батальона объяснил, что происходит.
На Покровском направлении ситуация остается очень сложной из-за постоянных попыток оккупационных войск страны-агрессора России продвигаться вперед за счет огромного количества личного состава.
Однако младший лейтенант, начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения «Сила свободы» бригады «Рубеж» НГУ Николай Гриценко рассказал 24 каналу, что не идет речь о большом продвижении оккупационных сил.
По его словам, подразделения РФ проходят вперед, но остаются «обрезанные». Командование бросает россиян без связи, воды и пополнения БК. Таким образом враг и продвинулся вглубь украинской обороны.
«Но из этого нет целесообразности, поскольку они просто отрезаны», - подчеркнул военный.
Закрепиться оккупанты не могут, они только подходят к дороге Краматорск-Доброполье, поэтому линия фронта не смещена. Кое-где есть проникновение вражеских ДРГ.
«Это очень частая практика почти на всех направлениях. Просто здесь она осветилась, а где-то не освещается. Продолжается информационная война. Это большой вброс, что Россия продвигается. Очень много людей думают, что они прошли 10 километров за день. Это было не за день. ДРГ противника, которые находятся в центре наших боевых порядков, не разрезали нашу полосу обороны, не вклинились, не имели успеха, не захватили ничего», - пояснил Гриценко.
То есть, за какой-то период времени российские ДРГ будут заблокированы и уничтожены украинскими защитниками, поэтому результата на карте у противника не будет.