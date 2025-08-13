закрыть
Россиян загоняют в ловушку возле Покровска

1
  • 13.08.2025, 13:14
  • 3,636
Начштаба украинского батальона объяснил, что происходит.

На Покровском направлении ситуация остается очень сложной из-за постоянных попыток оккупационных войск страны-агрессора России продвигаться вперед за счет огромного количества личного состава.

Однако младший лейтенант, начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения «Сила свободы» бригады «Рубеж» НГУ Николай Гриценко рассказал 24 каналу, что не идет речь о большом продвижении оккупационных сил.

По его словам, подразделения РФ проходят вперед, но остаются «обрезанные». Командование бросает россиян без связи, воды и пополнения БК. Таким образом враг и продвинулся вглубь украинской обороны.

«Но из этого нет целесообразности, поскольку они просто отрезаны», - подчеркнул военный.

Закрепиться оккупанты не могут, они только подходят к дороге Краматорск-Доброполье, поэтому линия фронта не смещена. Кое-где есть проникновение вражеских ДРГ.

«Это очень частая практика почти на всех направлениях. Просто здесь она осветилась, а где-то не освещается. Продолжается информационная война. Это большой вброс, что Россия продвигается. Очень много людей думают, что они прошли 10 километров за день. Это было не за день. ДРГ противника, которые находятся в центре наших боевых порядков, не разрезали нашу полосу обороны, не вклинились, не имели успеха, не захватили ничего», - пояснил Гриценко.

То есть, за какой-то период времени российские ДРГ будут заблокированы и уничтожены украинскими защитниками, поэтому результата на карте у противника не будет.

