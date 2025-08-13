Казахстан первым из стран Центральной Азии запустил спутниковый интернет Starlink 13.08.2025, 14:12

Жители страны получили доступ к высокоскоростному и надежному интернету.

Казахстан первым из стран Центральной Азии запустил спутниковый интернет Starlink, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

Компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Казахстана с 13 августа. «Жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX», - говорится в сообщении министерства.

До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах в труднодоступных регионах центральноазиатской страны, территория которой малонаселена по сравнению с соседними странами и по площади превосходит 12 стран Европейского Союза, пишет The Moscow Times.

В середине июня 2025 года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Казахстана при оказании услуг.

