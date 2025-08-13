Мир готовится к рекордному переизбытку нефти 13.08.2025, 15:22

Цены на «черное золото» отреагировали.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордный профицит нефти в 2026 году, поскольку рост спроса на сырье будет замедляться, а добыча и поставки «черного золота» на рынок, наоборот, будет расти, сообщает Bloomberg.

Эксперты ожидают, что в 2025 году потребление нефти вырастет на 680 тысяч баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2019 года, из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на нефть в Китае, Индии и Бразилии. При этом мировые запасы нефти в июне достигли почти четырехлетнего максимума.

Согласно отчету, в следующем году спрос на сырье вырастет на 700 тысяч баррелей в сутки. МЭА ожидает, что к 2030 году спрос на нефть прекратит расти, поскольку страны переходят на электромобили.

При этом дополнительных баррелей на рынке может быть больше. Агентство повысило прогноз роста предложения в странах, не входящих в ОПЕК+, в 2026 году на 100 000 баррелей в день, до 1 млн баррелей в день. Ожидается, что больше всего баррелей добавят на рынок США, Гайана, Канада и Бразилия.

В то же время, не понятно, будут ли снова увеличивать добычу страны ОПЕК+. Как известно, с апреля 2025 года картель объявил об увеличении добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

«ОПЕК+ дала понять, что ее следующий шаг еще не определен и может быть либо дальнейшим увеличением, либо паузой, либо даже отменой недавнего увеличения добычи», - отмечается в отчете.

Эксперты агентства ожидают, что запасы нефти в 2026 году будут накапливаться со скоростью 2,96 миллиона баррелей в день, что превышает даже средний показатель наращивания запасов во время пандемии COVID-19 2020 года.

В противовес оптимистичному для потребителей прогнозу МЭА, эксперты ОПЕК прогнозируют увеличение спроса на нефть в 2026 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки.

На фоне прогноза МЭА, цены на нефть 13 августа продолжили падение. По состоянию на 14.03 по киевскому времени, фьючерс на нефть марки WTI подешевел на 51 цент, до 62,66 доллара за баррель. Стоимость европейского нефтяного эталона Brent снизилась на 41 цент, до 65,71 доллара за баррель.

